Les quantités produites de pin d’Alep (zgougou) ont atteint environ 132 mille kg dans le gouvernorat de Siliana, ce qui a permis de placer la région cette saison au rang de premier producteur et fournisseur du marché de ce produit, principalement utilisé dans la fabrication de la “pâte de zgougou” préparée par la plupart des familles tunisiennes à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed.

Le prix du kg de zgougou varie cette année entre 44 et 50 dinars, a indiqué à l’Agence TAP un certain nombre de marchands, attribuant l’augmentation des prix aux dommages causés à d’importantes zones de pins d’Alep à la suite d’incendies dans les forêts de Siliana.

Une source officielle au Commissariat régional au développement agricole de Siliana a souligné que le processus de stockage du pin d’Alep dans la région répond ces dernières années à des conditions bien déterminées afin de faciliter les opérations de contrôle au niveau des entrepôts, rappelant que sur les 55 lots de terrain domanial en zones forestières proposés pour la culture du pin d’Alep, seulement 24 lots ont été exploités jusqu’à présent.

Outre le gouvernorat de Siliane, la culture de pin d’Alep est répandue notamment dans les régions de Bizerte, Nabeul, Moknine et du Grand Tunis.