Une riche programmation culturelle et artistique est au menu de la deuxième édition de la manifestation “Djerba World Heritage days” (Journées du patrimoine Mondial de Djerba) qui se tiendra ce week-end, du vendredi 5 au dimanche 7 septembre, dans divers espaces de l’Ile de Djerba, au gouvernorat de Médenine.

L’édition inaugurale a été lancée en 2024, soit une année après l’inscription de l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Le dossier « Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire » est un bien en série constitué de sept zones de l’île et de vingt-quatre monuments. Il a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco le 18 septembre 2023, à la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial organisée du 10 au 25 septembre 2023, à Riyad, en Arabie Saoudite.

« Djerba World Heritage days » est une manifestation créée à l’initiative du collectif Zomita en partenariat avec l’Association de sauvegarde de l’Île de Djerba et plusieurs autres partenaires.

La chargée de communication à Djerba World Heritage Days, Azza HadjHassan, a déclaré que cette deuxième édition œuvre à concrétiser les objectifs pour lesquels a été créée cette manifestation visant à célébrer le patrimoine mondial de l’île ainsi qu’à contribuer à une meilleure sensibilisation des habitants de l’Ile quant à l’importance de ce patrimoine millénaire.

S’exprimant dans une déclaration à la correspondante de TAP à Djerba, Azza Haj Hassan a annoncé une programmation composée d’activités et événements éducatifs, artistiques et culturels dans différents espaces de l’île.

Selon le programme publié sur sa page facebook, la manifestation “Djerba World Heritage days” prévoit deux expositions artistiques et culturelles (“Récits de lumière, Djerba en regard” et “Architecture vernaculaire de Djerba”) ainsi que des ateliers créatifs en argile ou d’écriture de paroles, de cartographie sensible, de musique, de vannerie et de bijouterie traditionnelle.

“Récits de lumière, Djerba en regard » est une exposition collective de jeunes photographes tunisiens et internationaux dans laquelle ils explorent le patrimoine mondial de l’Ile à travers une sélection d’oeuvres issues d’une résidence photographique intitulée “Récits de lumière”. Cette exposition propose une galerie mobile qui sera organisée au musée Guellala, à Médina Centre Midoun et au Café Hadjhassen.

“Architecture vernaculaire de Djerba” qu’abritera le café Dengri est une exposition qui vise à sensibiliser sur la dégradation du patrimoine architectural de Djerba. Les organisateurs prévoient la projection du film tourné à Tataouine qui s’intitule “Bâtir en terre transmission” autour des méthodes ancestrales en matière de restauration du patrimoine.

Des rencontres de réflexion avec des experts seront l’occasion de débattre des moyens qui aideraient à préserver et protéger le patrimoine de l’Ile qui s’étale sur une superficie de 514 km2 et occupant l’une des positions les plus stratégiques au cœur de la Méditerranée.

Des visites guidées aux monuments et sites inscrits sur la liste du patrimoine Mondial sont également au menu.