La campagne de vaccination contre la rage dans le gouvernorat de Ben Arous a été entamée le 1er septembre 2025.

Cette opération qui se poursuit jusqu’au 31 octobre 2025 couvre les délégations de Mégrine (01-09 septembre), Ben Arous (10-17 septembre), la Nouvelle Médina (18-26 septembre) et Radès (29 septembre-3 octobre) ainsi que Fouchana et Morneg.

Les équipes des vétérinaires spécialisés se déplaceront, aussi, à El Mourouj (1-7 octobre), Boumhel (6-10 octobre), Ezzahra (13-17 octobre), Hammam-Lif (20-24 octobre), Hammam-Chott (27-31 octobre) et El Mhamdia (1-31 octobre).