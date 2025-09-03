L’impulsion de la coopération et de l’échange d’expériences entre la Tunisie et la Corée dans le domaine de l’éducation a été au centre de la rencontre entre le gouverneur de l’éducation de la province de Gyeonggi en Corée du Sud, Yim Tae-hee, et le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, au siège du département.

Il a été convenu, lors de cette rencontre, d’œuvrer pour renforcer le rôle de la numérisation et des systèmes d’intelligence artificielle dans le développement de la qualité de l’éducation, en plus de soutenir les compétences d’apprentissage des élèves grâce à des pratiques éducatives innovantes outre l’échange des expériences et des projets futurs afin de créer un environnement éducatif propice à la créativité et à l’innovation au sein des établissements scolaires.

Cette rencontre a été également l’occasion pour le ministre de présenter un aperçu du système éducatif en Tunisie et d’examiner les perspectives de coopération future entre les deux pays dans le domaine de l’éducation.

Il convient de noter que le gouverneur de l’éducation de la province de Geongji (Corée du Sud) et la délégation qui l’accompagne effectuent une visite en Tunisie du 30 août au 2 septembre 2025.