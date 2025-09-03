Le chiffre d’affaires de la Compagnie BNA Assurances a atteint 93,4 millions de dinars (MD), à fin juin 2025, soit en hausse de 11,3%, par rapport à la même période de l’année dernière, favorisée, essentiellement, par l’accroissement du chiffre d’affaires de la branche Assurance Vie.

D’après les indicateurs d’activités de la compagnie, publiés sur le site de la Bourse de Tunis, les sinistres décaissés, y compris les frais de gestion directs, restent stables à 49,9 MD, durant le premier semestre 2025, contre 49,5 MD au 30-06-2024.

En ce qui concerne les placements, ils ont progressé de 21,6 MD grâce au à la stabilisation des règlements de sinistre et à la maitrise des charges.

Pour ce qui est du résultat de la réassurance, il a augmenté de 26%, passant de 2,7 MD au 30-06-2024 à 3,4 MD au cours du premier semestre 2025.

Créée en 2003 sous la forme d’une société mutuelle, la société « BNA Assurances » a pour objet la réalisation et la gestion des contrats ou des conventions d’assurance et de réassurance de toute nature. Elle est régie par le Code des Assurances et elle fournit ses produits et services à travers 132 agences, 41 courtiers et 2 succursales répartis sur tout le territoire Tunisien.

