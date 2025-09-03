La journée de ce mardi 3 septembre s’annonce contrastée sur l’ensemble du pays. De faibles pluies éparses sont attendues le matin dans le sud-est, avant de laisser place à des passages nuageux généralisés.

Les vents souffleront du nord sur les régions nord et centre, et de l’est sur le sud. Ils seront relativement forts près des côtes orientales et dans les zones désertiques, où ils pourraient provoquer localement des soulèvements de sable.

La mer sera moutonneuse dans le nord, peu agitée dans le golfe de Hammamet, et agitée ailleurs.

Côté températures, le mercure oscillera entre 28 et 33°C sur la majeure partie du pays, grimpera entre 34 et 38°C dans le sud-ouest, et atteindra jusqu’à 41°C dans l’extrême sud.