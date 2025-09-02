La dépendance croissante de l’État tunisien vis-à-vis du secteur bancaire pour financer son déficit inquiète les experts. Selon l’analyste financier Moez Hadidane, les prêts bancaires accordés à l’État ont atteint des niveaux records, mettant sous pression la liquidité du système et renchérissant le coût du crédit.

Parallèlement, les marchés des titres publics battent eux aussi des records, accentuant les risques pour l’équilibre macroéconomique. Hadidane appelle à une vigilance accrue afin d’éviter une trop forte fragilisation du secteur bancaire.

Dans son décryptage hebdomadaire, Le Mag Express replace ces données dans une perspective régionale, en montrant comment la situation tunisienne s’inscrit dans un contexte économique plus large, marqué par les tensions sur les marchés financiers et les choix de politiques publiques.

Face à ces déséquilibres, la Fédération générale des banques et institutions financières exhorte à une révision des politiques de prêt aux institutions publiques. Elle réclame une régulation plus rigoureuse et une concertation élargie avec l’État pour préserver la stabilité du système.

Enfin, malgré un climat politique incertain, la Tunisie attire encore des investisseurs étrangers. Les flux annoncés restent encourageants, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et des technologies. Mais la réussite de ces investissements dépendra de la transparence et de la sécurité juridique, conditions essentielles pour regagner la confiance des capitaux internationaux.

Chiffres clés