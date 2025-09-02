La commission nationale de l’Ã©nergie nuclÃ©aire a adoptÃ©Â au cours d’une rÃ©unionÂ tenue hier lundi sous la prÃ©sidence du ministre de l’enseignement supÃ©rieur et de la recherche scientifiqueÂ Mondher BÃ©laid, le programme-cadre 2025-2029.

Ce programme-cadre constitue unÂ outil stratÃ©gique Ã mÃªme de garantir l’utilisation sÃ©curisÃ©e et responsable des technologies nuclÃ©aires, en concrÃ©tisation des engagements de la Tunisie Ã l’Ã©chelle internationale et sa contribution Ã Â la rÃ©alisation des objectifs duÂ dÃ©veloppement durable.

Le ministÃ¨re de l’enseignement supÃ©rieur et de la recherche scientifique a soulignÃ©Â mardiÂ dans son communiquÃ©, que ce programme constitue une rÃ©fÃ©rence stratÃ©gique en matiÃ¨re d’utilisation des sciences et des technologies nuclÃ©aires au service du dÃ©veloppement au niveau national.