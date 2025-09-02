Le Conseil national d’accréditation (TUNAC) a remis le premier certificat d’accréditation, à l’entreprise nationale “Total Testing Service” (TTS), opérant dans le domaine des comparaisons inter-laboratoires, selon la norme internationale ISO 17043, soit le 1er laboratoire tunisien à obtenir cette certification dans ce domaine, a indiqué le département de l’Industrie dans un communiqué.

La ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub qui a présidé cette cérémonie, a souligné l’importance de cet événement qui s’inscrit dans le cadre de l’incitation des entreprises publiques et privées à travailler davantage pour améliorer les services rendus, saluant les efforts déployés pour promouvoir le partenariat entre les secteurs public et privé, dans l’objectif de renforcer la productivité et la qualité.

Elle a indiqué que cette certification va permettre au TUNAC d’élargir son domaine de reconnaissance par la Coopération européenne pour l’accréditation (EA), en plus de la signature de l’accord de reconnaissance mutuelle et multilatérale avec l’Organisation internationale des organismes d’accréditation (ILAC), qui regroupe plus de 120 Etats et groupements économiques

Créée en 2006, l’entreprise “Total Testing Service” effectue des analyses et des tests sur les produits relevant de plusieurs secteurs, tels que le textile, le cosmétique et les produits agroalimentaires, notamment ceux liés à l’huile d’olive. Elle est parvenue à obtenir une certification technique et scientifique reconnue mondialement, contribuant ainsi à renforcer la position de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux.

L’entreprise dispose d’une filiale en Belgique, dotée de compétences tunisiennes, afin d’obtenir la reconnaissance européenne dans le domaine de la certification des produits, puis la reconnaissance de la Commission européenne.

Elle offre 99 emplois, dont 7 titulaires d’un doctorat, 17 ingénieurs et 62 techniciens supérieurs.