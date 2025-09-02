Le Centre de Recherches, d’Études, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) lance l’appel à candidatures pour le Prix national “Zoubeida Bchir pour les Écrits Féminins Tunisiens” édition 2025, ouvert du 1er au 30 septembre 2025.

Le prix récompense six catégories : Prix de la création littéraire en arabe et en français (cinq mille dinars chacun), Prix de la recherche scientifique en arabe et en français (sept mille dinars chacun), Prix de la recherche scientifique consacré à la femme tunisienne ou adoptant l’approche de genre (dix mille dinars), et Prix du meilleur scénario (cinq mille dinars).

Les œuvres soumises doivent avoir été publiées en 2025, en Tunisie ou à l’étranger, en arabe ou en français, et relever de la création littéraire, de la recherche scientifique ou du scénario. Seules les œuvres individuelles sont éligibles, un candidat ne pouvant postuler que pour une seule catégorie.

Sont exclus : les manuels scolaires, les livres pour enfants, les œuvres déjà primées en Tunisie ou à l’étranger, ainsi que les travaux universitaires liés à une demande de promotion. Un lauréat ne peut se représenter avant cinq ans, et toute personne ayant remporté le prix deux fois n’est plus éligible.

Les dossiers doivent être déposés au bureau d’ordre du CREDIF avant le 30 septembre 2025, et comprendre : une demande adressée à la Directrice générale, quatre exemplaires de l’œuvre, une copie du contrat d’édition et du dépôt légal.