La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT), entreprise cotée à la Bourse de Tunis et acteur industriel majeur depuis plus d’un siècle, exprime sa plus vive indignation face à la campagne de désinformation et de diffamation dont elle est actuellement la cible sur certaines plateformes numériques.

Ces publications, dénuées de tout fondement, propagent des rumeurs attentatoires à l’intégrité de la SFBT, à sa gouvernance et à ses engagements sociétaux. Elles véhiculent une lecture volontairement erronée de l’action de la SFBT, dans un contexte où la société agit de manière exemplaire en matière de transparence, de gouvernance responsable, et de conformité aux lois et réglementations tunisiennes.

La SFBT réaffirme avec clarté et détermination :

Sa pleine coopération avec l’ensemble des autorités de contrôle et de régulation, notamment dans le cadre de l’intervention de la Brigade des Investigations et de Lutte Contre l’Évasion Fiscale, intervenue le 26 mai 2025, dans l’exercice de ses prérogatives habituelles – et non comme prétendu sur les réseaux sociaux à la date du 2 août 2025.

Sa disponibilité constante à collaborer dans le cadre de tous les contrôles réglementaires usuels avec l’ensemble des autorités compétentes.

Le strict respect des procédures réglementaires en vigueur, garanti par des mécanismes solides de gouvernance avec : Un contrôle interne assuré par les directions du contrôle de gestion, de l’audit interne, et par un comité d’audit émanant du conseil d’administration, présidé par une administratrice indépendante ; Et un contrôle externe, à travers la certification des comptes par les cabinets MTBF (réseau PwC) et le Cabinet d’Audit et de Consultants.

Sa contribution active et durable à l’économie nationale, à l’emploi local et à la valorisation du savoir-faire industriel tunisien.

L’intégrité de la SFBT ne se mesure pas aux rumeurs ni aux allégations, mais à la probité de ses pratiques, à la solidité de sa gouvernance et à la continuité de son engagement industriel et sociétal.

La SFBT condamne avec la plus grande fermeté toute tentative de manipulation, toute instrumentalisation malveillante, et toute atteinte injustifiée à sa réputation, à celle de ses cadres et collaborateurs et à ses engagements.

Face à ces agissements irresponsables, la SFBT se réserve le droit d’engager toutes procédures judiciaires appropriées à l’encontre des auteurs, diffuseurs ou instigateurs de ces campagnes de dénigrement.

Fidèle à ses valeurs de rigueur, d’ouverture et de responsabilité, la SFBT poursuivra ses efforts avec transparence avec l’ensemble de ses partenaires, collaborateurs, actionnaires et institutions nationales.