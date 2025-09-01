L’Américaine Jessica Pegula, 4e mondiale et finaliste de l’US Open en 2024, a écarté dimanche sans difficulté Ann Li (58e) pour devenir la première joueuse à rallier les quarts de finale de l’édition 2025.

Dans le premier match de la journée sur le court Arthur-Ashe, l’Américaine a battu sa compatriote 6-1, 6-2.

Elle affrontera la double lauréate de Grand Chelem Barbora Krejcikova (62e) ou la N.1 mondiale en double, l’Américaine Taylor Townsend (139e en simple), pour une place dans le dernier carré.

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka disputera elle le dernier match de la journée sur le court Louis-Armstrong. Tenante du titre, la Bélarusse affronte l’Espagnole Cristina Bucsa (95e)..