L’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS) vient de mettre à la disposition des internautes, un guide simplifié sur le cryptage des données sur les ordinateurs personnels et les smartphones, dans le but de protéger les données personnelles, sécuriser les transactions et maintenir la confidentialité des communications.

Accessible sur le site officiel de l’ANCS, ce guide confirme, selon l’agence, l’importance du cryptage en tant que technologie qui protège les informations, à travers leur conversion en code protégé avec une clé. Le cryptage, selon la même source, utilise des algorithmes mathématiques pour chiffrer les données :

-Texte normal : C’est le message original tel que “Bonjour”

Algorithme de cryptage : Une formule mathématique qui transforme un message en quelque chose d’incompréhensible

Clé : Un code secret tel qu’un “mot de passe” est nécessaire pour déchiffrer et rendre le message lisible à nouveau

-Texte crypté : Message confus qui ne peut pas être lu sans la clé.

L’Agence Nationale de la Cybersécurité est chargée, rappelle-t-on, de la supervision de la sécurité des systèmes d’information et de communication des structures publiques et privées de l’espace cybernétique national. Parmi ses prérogatives la mise en œuvre de mesures proactives pour éviter les menaces délibérées et accidentelles sur l’espace cybernétique national, de mesures préventives pour se protéger contre les risques cybernétiques et la mise en œuvre de mécanismes de détection et de signalement instantanés des incidents et des attaques cybernétiques.