L’Office des œuvres universitaires pour le Nord (OOUN) a annoncé l’ouverture des candidatures pour les bourses, bourses d’intégration et prêts universitaires au titre de l’année universitaire 2025-2026. Les inscriptions se font exclusivement en ligne, via le site officiel de l’Office.

Pour les nouveaux étudiants, les dossiers peuvent être déposés du 2 septembre au 31 octobre 2025, avec un dernier délai d’envoi par voie postale fixé au 30 novembre 2025.

Les étudiants souhaitant renouveler leur bourse ou leur prêt ainsi que les anciens non boursiers pourront postuler du 5 septembre au 31 octobre 2025, avec le même délai postal fixé au 30 novembre 2025.

Les étudiants en master auront un délai élargi, du 5 septembre au 30 novembre 2025, avec un dernier envoi postal accepté jusqu’au 31 décembre 2025.

Pour les étudiants issus de familles résidant à l’étranger, les candidatures seront ouvertes du 5 septembre au 31 décembre 2025, et les dossiers devront parvenir aux missions diplomatiques tunisiennes avant le 15 janvier 2026.

Enfin, pour les doctorants, les candidatures seront ouvertes du 1er octobre 2025 au 15 mai 2026, avec une date limite d’envoi des dossiers fixée au 30 mai 2026.

L’Office appelle les étudiants concernés à respecter scrupuleusement les délais impartis.