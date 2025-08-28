Un conseil ministériel restreint tenu, mercredi, 27 août courant, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a été consacré au dossier de la formation paramédicale dans les établissements privés d’enseignement supérieur.

Lors de cette réunion, rapporte un communiqué, le conseil a décrété une série de mesures, dont notamment, l’annulation des décisions prises lors de deux séances de travail ministérielles, tenues respectivement, les 5 mai 2011 et 7 juin 2012 et portant suspension de l’octroi des agréments aux fins de création de nouveaux établissements privés d’enseignement supérieur dans le domaine paramédical.

Dans ce contexte, le conseil a décidé de reprendre le recours à la procédure d’octroi des agréments pour créer de nouveaux établissements privés d’enseignement supérieur paramédical.

Pour ce faire, il a ordonné de prendre une série de mesures, dont notamment, la révision du cahier des charges relatif à la création de ces établissements et la détermination de la capacité maximale d’accueil des étudiants, toutes spécialités paramédicales confondues, en fonction de la disponibilité des stages, du corps enseignant et des besoins du pays en matière de formation.

Le conseil a également exigé la mise en place d’une grille de critères d’admission des étudiants dans le secteur privé prenant en considération les résultats et le type du baccalauréat des candidats, le test psychotechnique, ainsi que la mise à la disposition du secteur privé d’une cartographie spécifique aux créations selon les spécialités.

Le conseil a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de garantir une formation de haute qualité, en termes de niveau minimum requis des étudiants, de qualité et de modernité des programmes.

Dans ce contexte, il a recommandé d’intégrer la simulation, les technologies modernes et les langues dans la formation dans la perspective de répondre au mieux aux normes nationales et internationales ainsi qu’aux besoins du marché de l’emploi.

Il a également appelé à la nécessité de fournir un nombre suffisant de stages de qualité, des enseignants et encadrants expérimentés et compétents, ainsi que des espaces d’enseignement et de formation appropriés.

Le conseil a aussi recommandé de multiplier les visites d’inspection auprès des établissements privés, tout au long de l’année, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de prendre à cet effet les mesures appropriées pour réglementer et renforcer le contrôle du système d’enseignement supérieur privé dans le domaine paramédical, y compris l’obtention par ces établissements de décisions portant homologation des spécialités proposées.

Aussi, le conseil a mis l’accent sur l’impératif de mettre en place un système qualité au sein des établissements privés d’enseignement supérieur paramédical et de former une commission technique composée de représentants du ministère de la Santé et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette commission ad hoc aura pour mission de revoir le cahier des charges, d’établir la nomenclature nationale des spécialités et de recenser les mesures à prendre pour renforcer le contrôle du système de l’enseignement supérieur privé dans le domaine du paramédical.

Prenant la parole, la cheffe du gouvernement a souligné l’importance du domaine paramédical en tant que secteur vital en Tunisie et son rôle essentiel dans le développement du système de santé.

Elle a salué, à ce propos, les compétences et les cadres qualifiés formés dans le secteur de la formation paramédicale, mettant en avant les exploits et les réalisations engrangés par les cadres paramédicaux dans les secteurs privé et public et aussi au double plan national et international.

Elle a ajouté que ces indicateurs positifs constituent un véritable stimulant pour soutenir ces compétences et leur offrir ainsi les meilleures conditions de réussite.

Evoquant le droit à la santé, la cheffe du gouvernement a souligné l’importance d’une veiller à garantir une formation de qualité dans toutes les spécialités de santé et de faciliter l’accès aux services de soins dans les secteurs public et privé, grâce à des programmes de formation de haute qualité intégrant les technologies modernes pour promouvoir la performance et l’efficacité du secteur de la santé.

Par ailleurs, le conseil est revenu sur les indicateurs qui ont justifié le réexamen du dossier de la formation paramédicale dans les établissements privés.

Pour le conseil, il s’agit de répondre aux besoins pressants du marché local de l’emploi, notamment, en raison de la pénurie enregistrée sur les listes d’attente dans les directions régionales de la santé, notamment, pour les sciences infirmières.

Il s’agit aussi de répondre à une demande internationale sans cesse croissante en cadres paramédicaux, illustrée à travers les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).