Le mois de juillet 2025 est classé le 4ème mois le plus chaud en Tunisie avec une température moyenne nationale de 29,8 °C, dépassant de 1.8°c la moyenne de référence (28°C), d’après le bulletin climatique mensuel publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Au total les températures moyennes du mois de juillet 2025 ont varié entre 26.8 °C à Thala et 32.4°C à Gafsa.

Les températures maximales moyennes, durant ce mois, ont varié entre 31.4°C à Mahdia et 40.3°C à Kairouan. Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 36.1 °C supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations qui est de 34.6°C avec une différence de +1.5 °C.

La température minimale moyenne nationale, a atteint 23.4°C, dépassant, ainsi, la moyenne de référence (21.4°c) de +2°C. Les températures minimales ont varié de 19.5 °C au kef et 26.9°C à Gabés.

Excédent pluviométrique pour le mois de juillet 2025

La pluviométrie du mois de juillet 2025 a été caractérisée par un excédent pluviométrique, suite à des épisodes pluvio- orageux entre le 2 et le 3 du mois, notamment, à Kasserine, Thala, Siliana et Jendouba, et entre le 12 et le 14 juin 2025 à Kairouan, Siliana et El kef.

Le nord du pays a cumulé dans 10 de ses stations météorologiques 83.9 mm, qui représente, ainsi, 147% de la normale.

De même, au centre, la pluviométrie a été presque conforme à la normale (au total 45.6mm alors que la normale est de 47.1mm). Les stations du sud ont cumulé 5.8mm.

Pour ce qui est du vent , sa vitesse a dépassé les 60 km/h plusieurs fois dans différentes stations surtout à Bizerte. A Djerba particulièrement la vitesse du vent a atteint les 108 km/h.