Deux jeunes tunisiennes, Sandra Sami et Chadha Fajraoui, figurent parmi les dix finalistes du concours littéraire international de contes et de récits “A Sea of Words” ou “Une mer de mots” 2025.

Lancé en 2008 par l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed), en partenariat avec la Fondation Anna Lindh, le concours qui est cette année à sa 17ème édition est placé sous le thème “La Méditerranée que nous imaginons: un espace pour les jeunes conteurs de Méditerranée afin d’imaginer et de construire l’avenir” en invitant les jeunes, à travers l’écriture d’un récit, à livrer leur regard, leur voix, leur manière unique d’habiter ou d’imaginer cette mer commune et l’avenir de ses rives.

Un jury international composé d’écrivains et d’écrivaines issus de la Méditerranée a sélectionné les dix finalistes originaires de Tunisie, Bulgarie, Egypte, Croatie, Jordanie, Macédoine, Espagne et de la Palestine. Ils seront invités à Barcelone (Espagne) pour la cérémonie de remise des prix prévue le 29 septembre 2025, au cours de laquelle les trois premiers lauréats des meilleures nouvelles seront annoncés. Leurs textes seront édités et publiés, et les auteurs et autrices participeront également à un débat avec des écrivains de la région sur le rôle de la création littéraire comme outil de promotion du dialogue et de la paix.

L’édition 2025 de ce concours littéraire jeunesse “Une Mer de Mots”, s’inscrit dans le cadre du débat promu par la 3ème Conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable de l’UNESCO -MONDIACULT 2025- (du 28 septembre au 1er octobre à Barcelone) sur la culture en tant que moteur de changement social.

Elle vise à inciter les jeunes à réfléchir et à produire des récits qui contribuent à construire une identité méditerranéenne fondée sur la diversité, la démocratie et la coopération, piliers d’un avenir commun. La narration est ainsi placée au cœur de la démarche pour imaginer des futurs possibles, explorer les défis, mettre en lumière les opportunités et repenser la Méditerranée depuis une perspective jeune et engagée.

Destiné aux jeunes de 18 à 30 ans, originaires ou résidant dans l’un des 43 pays de la zone euroméditerranéenne, ce concours vise à offrir aux jeunes du Sud et de l’Est de la Méditerranée ainsi que de l’Union européenne une tribune pour nourrir le débat et promouvoir des récits porteurs de valeurs partagées autour d’une mer commune.