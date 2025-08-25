La Tunisie a participé à l’exercice régional de simulation (SIMEX) visant à renforcer la coopération transfrontalière en matière de circulation des personnes et à garantir l’accès aux soins de santé, organisé récemment au Caire, aux côtés de l’Égypte, du Soudan et de la Libye, selon un communiqué publié lundi par le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis.

Cet exercice, organisé par l’OMS en collaboration avec plusieurs organisations telles que l’Organisation internationale pour les migrations et les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, vise à renforcer les capacités des professionnels de santé à fournir des soins efficaces aux groupes les plus vulnérables.

Cette formation constitue une étape essentielle dans le soutien aux efforts nationaux et régionaux visant à mettre en place un système de santé plus résilient et plus inclusif, qui garantisse l’accès aux services de santé aux catégories les plus vulnérables et protège les communautés contre les risques épidémiques.