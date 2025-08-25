La diffusion d’une vidéo sur Radio Diwan FM montrant des billets déchirés sortis d’un distributeur automatique en Tunisie a fait réagir vivement les internautes. Mais au-delà de l’anecdote, l’incident met en lumière une réalité plus profonde : l’essor du paiement en espèces.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les chèques, les banques tunisiennes observent une chute de plus de 60 % des transactions par chèque. Conséquence directe : une forte augmentation des retraits en liquide, qui met à rude épreuve les distributeurs automatiques.

Ce basculement vers le cash traduit à la fois une adaptation des usagers et une perte de confiance dans les instruments de paiement scripturaux. Pour de nombreux observateurs, la multiplication d’incidents comme les billets déchirés illustre le malaise croissant autour de la modernisation du système bancaire tunisien.