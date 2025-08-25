En visite au Japon pour la 9ᵉ TICAD, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri a rencontré, vendredi, à l’ambassade de Tunisie à Tokyo, des membres de la communauté tunisienne au Japon, en présence de l’ambassadeur Ahmed Chafra et de responsables de la présidence du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères.

Sara Zaafrani Zenzeri a, à cette occasion, transmis les salutations du président Kaïs Saïed et réaffirmé l’attention portée aux Tunisiens à l’étranger, appelant à renforcer les passerelles entre la Tunisie et le Japon.

La cheffe du gouvernement a aussi transmis les salutations du chef d’Etat aux compétences tunisiennes à l’international, soulignant que le pays a “besoin de tous ses enfants” et qualifiant les expatriés d’ambassadeurs de la Tunisie dans leurs postes.

Elle a, à cette occasion, écouté les préoccupations des participants à cette rencontre et assuré que leurs propositions seront prises en compte, les considérant comme de véritables partenaires du projet national. Les présents ont, pour leur part, exprimé leur engagement à servir la Tunisie “chacun depuis sa position”.