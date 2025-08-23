Le renforcement de la coopération tuniso-japonaise a été au centre de l’entretien qu’à eu vendredi, la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zanzari et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, à Yokohama, (au Japon), en marge de la 9ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique « TICAD 9 ».

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, la cheffe du gouvernement a exprimé l’engagement à de la Tunisie à surmonter toutes les formalités administratives qui pourraient entrave l’ investissement japonais en Tunisie se félicitant du niveau atteint par la coopération bilatérale.

Elle a également réitéré sa proposition d’organiser dans les meilleurs délais un forum économique tuniso-japonais.

Evoquant la question palestinienne, la présidente du gouvernement a réaffirmé la position de la Tunisie en la matière et son attachement à voir le peuple palestinien à recouvrer ses droits.

Pour sa part, le premier ministre japonais cité dans le communiqué, a souligné les efforts déployés par le Japon pour obtenir un cessez-le-feu et aider les Palestiniens à surmonter cette situation difficile.

Il a en outre rappelé l’adoption par la Tunisie et le Japon en 2022 d’une déclaration commune, servant de cadre général pour la coopération bilatérale.

La 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) a pris fin vendredi à Yokohama au Japon. La Cheffe de gouvernement tunisien, qui a dirigé la participation tunisienne à cette conférence, a pris part à la séance de clôture, laquelle a été marquée par l’adoption de la déclaration de Yokohama. Un plan de travail sur trois ans sera adopté pour concrétiser cette déclaration.

Dans la déclaration, les participants ont souligné l’importance de parvenir à consensus concernant les priorités du développement en Afrique, selon la présidence du gouvernement tunisien.

Le Japon et les pays africains se sont engagés dans la déclaration, à renforcer la coopération notamment dans les domaines de la santé et, les secteurs à haute valeur technologique.

Le premier ministre japonais Shigeru Ishiba a réitéré au cours de la séance de clôture, la volonté de son pays l’ de renforcer sa relation avec l’Afrique soulignant l’importance de l’action commune dans la consolidation des capacités humaines et industrielles du continent.