Les interventions de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sur le marché monétaire ont enregistré une baisse, se situant en moyenne à 13,688 MD en 2024, contre 14.604 MD une année auparavant, selon le rapport annuel de la BCT de l’exercice 2024.

Cette réduction a concerné la quasi-totalité des instruments, notamment, les opérations principales de refinancement (-2.531 MD), les opérations de refinancement à plus long terme d’un mois (-244 MD) et les swaps de change à des fins de politique monétaire (-14 MD).

En revanche, les opérations d’achats fermes ont été renforcées en 2024, augmentant de 1,649 MD. Il est à noter qu’à compter du mois d’octobre 2024, la BCT a introduit un instrument de refinancement à plus long terme de six mois, donnant lieu à une enveloppe annuelle moyenne de 234 MD en 2024.

Les interventions de la BCT ont permis de satisfaire la quasi-totalité des besoins des banques en liquidité, limitant le déficit moyen sur le marché monétaire, à 176 MD au cours de l’année 2024, contre 293 MD une année auparavant.

Ce rapport a été remis, le 20 août 2025, par le Gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, au président de la République, Kaïs Saïed.