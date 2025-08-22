L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie et l’Institut national du travail et des études sociales (INTES) ont signé mercredi dernier, un accord de partenariat stratégique afin de renforcer les liens entre recherche académique et action sur le terrain.

Selon un communiqué de l’OIM, l’accord porte sur l’organisation conjointe de l’École d’Été sur la Migration, la réalisation d’études et recherches communes et l’implication d’experts de l’OIM dans certaines formations.

Ce partenariat témoigne d’une volonté partagée de faire de la recherche et de la coopération des leviers pour mieux comprendre et accompagner les dynamiques migratoires, ajoute le communiqué.