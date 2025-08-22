Les recettes d’exportations des dattes tunisiennes, depuis le début de la campagne en octobre 2024 à fin juillet 2025, ont baissé de 3,5% à 809,6 millions de dinars(MD) par rapport à la même période de la campagne précédente, d’après les données publiées, vendredi, par l’ONAGRI.

D’après la même source, les quantités de dattes exportées ont atteint 127,2 mille tonnes, soit une diminution de 5,7%.

Le prix moyen observé, à fin juillet 2025, a augmenté de 2,3%, soit 6,36 D/kg contre 6,22 D/kg enregistré à fin juillet 2024.

En termes de destination, l’Italie est la principale destination des dattes tunisiennes, au cours du mois de juillet 2025, avec 12,6% des quantités exportées suivi par l’Allemagne et l’Espagne avec respectivement 11,5% et 9%.

Durant les dix premiers mois de la campagne 2024/2025, les exportations des produits des dattes biologiques ont atteint 7639,8 tonnes d’une valeur de 66,5 MD avec un prix moyen de 8,70 D/kg.

Leur part dans le total des exportations de dattes tunisiennes est de 6% et 8,2% respectivement, en termes de quantité et de valeur.

L’Allemagne est la principale destination des produits de dattes biologiques avec 31% des quantités exportées, suivie par la Belgique et les Pays-Bas avec respectivement 13% et 11%.