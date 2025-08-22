À l’occasion de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, « TICAD9 », qui se tient dans la ville japonaise de Yokohama, la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri a rencontré le président de l’Association japonaise de l’économie et du développement Africains (AFRECO) Tetsuro Yano, et un certain nombre d’entreprises japonaises représentées par le Président du Conseil d’administration (Association des directeurs d’entreprises japonaises) et le Vice-président et membre du Conseil d’administration de Toyota Tsusho Group.

Selon les services de la résidence du gouvernement, au cours de cette rencontre, les deux parties ont réitéré la volonté de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Japon et les opportunités d’investissement offertes par la Tunisie aux entreprises et groupes économiques, ainsi que les secteurs les plus importants dans lesquels la Tunisie souhaite investir.

La Cheffe du gouvernement a souligné la volonté de la Tunisie de surmonter toutes les difficultés auxquelles tout investisseur peut être confronté, appelant le secteur privé japonais et les grandes entreprises à investir en Tunisie, et les entreprises présentes en Tunisie à étendre leurs activités.

De leur côté, les représentants des entreprises japonaises ont exprimé leur satisfaction quant au climat des affaires dans notre pays et souligné que la Tunisie reste une destination d’investissement prometteuse pour eux.

La réunion a été marquée par la présence de l’ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, et des responsables du cabinet de la Cheffe du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger.