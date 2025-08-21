Des responsables de la Commission sectorielle du tourisme et de l’artisanat ont discuté mardi dernier du rapport sectoriel pour le secteur du tourisme et de l’artisanat dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

La réunion a été présidée par le ministre du Tourisme, Sofien Takeya, au siège du ministère, en présence de représentants de divers départements ministériels, structures d’intervention, cadres ministériels et chefs

d’ entreprises et des fédération professionnelles pour les deux secteurs.

Au niveau du secteur du tourisme, le rapport met en valeur des efforts pour diversifier les produits touristiques, stimuler l’investissement, renforcer les infrastructures, améliorer la qualité de la formation aux métiers du tourisme, adopter une numérisation exhaustive, soutenir le tourisme durable et responsable, et améliorer la compétitivité.

Il vise à renforcer la durabilité du secteur, développer la capacité productive et compétitive du secteur de l’ artisanat, fournir une autonomisation économique et sociale aux artisans, stimuler l’investissement et les exportations, soutenir la transition numérique, et améliorer la gouvernance et l’encadrement professionnel.

La réunion a été clôturée par une discussion sur un certain nombre de propositions pratiques évoquées par diverses parties prenantes pour enrichir davantage le rapport et les intégrer dans la prochaine étape de mise en œuvre avec des projets et initiatives soumis par les conseils locaux, régionaux et interrégionaux, qui consolide le parcours participatif et assure la formulation des politiques publiques.