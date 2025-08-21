La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a salué mercredi à Yokohama la relance du groupe d’amitié parlementaire Japon-Tunisie, affirmant qu’il s’agit d’un signal fort d’une volonté politique commune d’approfondir et d’élargir les relations bilatérales au-delà du cadre diplomatique traditionnel.

Lors d’une rencontre avec les membres du parlement japonais appartenant à ce groupe, présidé par Nobuhide Minorikawa, elle a estimé que cette initiative n’était “pas une simple formalité protocolaire”, mais qu’elle traduisait une ambition commune d'”enrichir les relations bilatérales vers des perspectives plus vastes”.

Selon la présidence du gouvernement, cette initiative parlementaire incarne “une nouvelle conception de la diplomatie”, fondée sur des relations humaines solides, la confiance et le respect mutuel.

La réunion s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, ainsi que de hauts responsables du gouvernement tunisien et du ministère des Affaires étrangères, des Migrations et des Tunisiens à l’étranger.