L’avancement des discussions en vue du lancement d’une ligne aérienne directe reliant Tunis à Douala (Cameroun), a été au centre de l’entretien qu’a eu mercredi, la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzeri, lors d’une rencontre tenue avec le premier ministre camerounais, Joseph Ngute, à Yokohama(Japon).

La création de cette liaison contribuera au renforcement des relations stratégiques entre la Tunisie et le Cameroun et à la facilitation des échanges universitaires, scientifiques, médicaux et professionnels, d’après Zenzri.

Elle permettra, en outre, d’attirer les investissements et de développer les échanges bilatéraux dans les domaines commerciaux, financiers, touristiques, industriels et sanitaires.

De son côté, le Premier ministre camerounais qui était accompagné des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie, s’est félicité de la diversité des relations bilatérales des deux pays, mettant en exergue l’expertise tunisienne dans de nombreux domaines scientifiques, académiques et d’investissement.

Il a, également, rappelé la contribution des compétences tunisiennes installées au Cameroun, dont des entreprises, cabinets de conseil, médecins et ingénieurs à la consolidation des échanges économiques.

Selon la même source, les deux parties ont convenu d’assurer le suivi des recommandations issues de la dernière session de la commission mixte, notamment dans les domaines de la numérisation, de la coopération médicale, pharmaceutique, touristique et éducative.

L’entretien s’est tenu en marge de la participation de la Cheffe du gouvernement aux travaux du neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) qui se déroule de 20 au 22 août 2025, à Yokohama(Japon).