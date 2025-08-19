Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a lancé un sondage en ligne sur les attentes et aspirations des parents concernant les services des clubs pour enfants et des clubs d’informatique destinés à l’enfance, a indiqué le ministère dans un communiqué publié mardi.

Le ministère a appelé les parents à participer à ce sondage et à émettre leur suggestions et opinions sur les services fournis par ces clubs à même de contribuer à l’élaboration du nouveau cahier des charges relatif au lancement des clubs pour enfants et des clubs d’informatique destinés à l’enfance.

Il s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à améliorer la qualité des services dans les clubs pour enfants afin d’assurer la pérennité de ces établissements au service de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le sondage comprend un certain nombre de questions relatives à la qualité des services, à l’évaluation, aux horaires d’ouverture et de fermeture, à la localisation, aux résultats et aux aspirations futures.

Ce sondage figure sur le site officiel du ministère de la famille sur le lien suivant: https://shorturl.at/Oujo4