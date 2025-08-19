La Cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzri, est arrivée ce mardi, 19 aout 2025, à l’aéroport international de Tokyo-Haneda (Japon) pour prendre part aux travaux du neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), qui se déroule du 20 au 22 août 2025, à Yokohama.

À son arrivée, elle a été accueillie par l’Ambassadeur de Tunisie au Japon accompagné de plusieurs membres de la mission diplomatique.

Zenzri est accompagnée dans sa visite au Japon, par des responsables de la présidence du gouvernement et du département des affaires étrangères.

Au programme de la visite figurent des entretiens et rencontres avec des responsables japonais et africains.

Organisée sur le thème : « La co-création de solutions innovantes avec l’Afrique », TICAD 9 débattra des questions liées au développement dans toutes ses dimensions, notamment économiques et sociales, et vise à identifier de nouvelles solutions innovantes pour le développement en Afrique.

La participation de la Tunisie, à ce conclave, revêt une importance particulière. Elle réaffirme, ainsi, son engagement pour une vision commune du développement en Afrique, fondée sur une approche inclusive, innovante et solidaire.