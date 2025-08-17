PARIS — La course à la Ligue des champions entre dans sa phase finale. Les barrages aller, qui se disputeront les mardi 19 et mercredi 20 août, sont l’ultime étape pour les équipes qui rêvent de rejoindre l’élite du football européen. Ces rencontres, dont le retour aura lieu les 26 et 27 août, détermineront les sept derniers clubs qualifiés pour le tableau final.

Parmi les affiches à suivre, le duel entre les géants turc Fenerbahçe et portugais Benfica s’annonce particulièrement intense. Les deux équipes se battront pour décrocher leur ticket, tout comme les clubs écossais, les Glasgow Rangers et le Celtic, qui affronteront respectivement Club Bruges et Kairat Almaty. D’autres confrontations mettront aux prises des équipes inattendues comme Ferencvaros et Qarabag, tandis que le Bâle suisse tentera de s’imposer face au FC Copenhague.

Les sept équipes qui sortiront victorieuses de ces confrontations rejoindront les 29 clubs déjà qualifiés pour la phase de groupes. Le tirage au sort de cette nouvelle saison de la Ligue des champions aura lieu le 28 août, marquant le début d’une compétition qui s’annonce déjà passionnante.