Quelque 10 avis d’approbation de financement de projets ont été remis au profit à des femmes porteuses de projets par le commissariat de la famille à Kébili, en marge de le fête de la femme tunisienne.

Une enveloppe de 131 mille dinars a été allouée aux femmes bénéficiaires pour créer leurs projets, dans le cadre du programme national d’entreprenariat féminin Raidet, a souligné, vendredi, à l’Agence TAP le commissaire régional de la famille, Sami Bekri.

Il a indiqué qu’un fonds de 50 mille dinars destiné à l’acquisition du matériel agricole a été également attribué, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes.

Au cours des trois dernières années, le programme Raidet a permis d’octroyer un 480 mille dinars en faveur de 160 femmes dans la région, d’après la même source.