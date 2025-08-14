Dans le magique amphithéâtre Romain d’El Jem, les amateurs de musique classique ont été émerveillées par la programmation du 12 aout au menu des “Nocturnes d’El Jem “, où l’Orchestre Symphonique de Carthage, dirigé par le maestro Hafedh Makni, a concocté un menu varié entre le classique et le contemporain, au plaisir des mélomanes venus de toutes parts, pour un spectacle qui a duré près de de 2h.

Sous la direction du chef de Choeur Mourad Gaâloul, 158 musiciens de tous âges ont foulé la scène d’El Jem, dont 65 instrumentistes et 93 choristes qui ont donné une émotion particulière à l’ensemble.

L’orchestre symphonique a régalé le public avec une variété d’œuvres classiques et contemporaines, dont ”Les feuilles du soir” deJohann Offenbach’,” Banissons les Tristes Alarmes” et” Forêt Paisible” de Jean-Philippe Rameau et ”Concerto pour violoncelle en mi majeur ” d’Edward Elgar, avec la participation du soliste Wassim Makni.

L’orchestre a notamment interprété ”La Danse des chevaliers” de Sergueï Prokofiev, ”Le Choeur des soldats”, valse et chœur de Charles Gounod, et ”La Symphonie espagnole” (premier mouvement) d’Édouard Lalouxavec Souha Makni comme soliste.

Le concert a été accueilli avec enthousiasme et attention par un public attentif.

Parmi les œuvres contemporaines, on peut citer “Carthage Meets Belgrade” de Wassim Makni, “Les Moulins de mon Cœur” de Michael Legrand, “Ana Qalbi Dalili” de Mohamed Qassabgi et “Mawtini” de Mohamed Fleifel, arrangées par l’Orchestre Symphonique de Carthage et sa chorale, qui ont enthousiasmé et captivé le public.

Les musiciens ont également interprété “Alf lila w lila”, de Baligh Hamdi, un medley gospel de Marin Warren, ” Libertango” d’Astor Piazzolla, ” Cabello Viejo” de Simone Diaz et “La Bamba” de Ritchie Valens.

La participation des enfants du maestro Hafedh Makni, Wassim et Souha, à l’orchestre ont particulièrement retenu l’attention du public. La prestation a été marquée par l’harmonie et la collaboration entre eux et leur père, la fierté pour ce dernier était assurément visible.

De son côté, le maestro Hafedh Makni a confirmé, à la suite à la représentation, que l’ambiance de la soirée était relativement différente des autres, soulignant que la magie du lieu avait eu un effet particulier sur l’orchestre et le public, qui ont interagi avec passion grâce à la diversité des styles musicaux. Il a souligné que la plupart des morceaux avaient été réarrangés pour les rendre plus accessibles à un public de différentes nationalités et tranches d’âge.

Les Nocturnes d’El Jem continuent pour les amateurs de musique symphonique qui ont rendez-vous à l’amphithéâtre mythique avec une soirée le 16 août 2025, qui sera interprétée par l’Orchestre Symphonique Tunisien, dirigé par le Maestro Chady Garfi, avec la participation du violoniste Yuri Revich, au cours de laquelle le rideau tombera sur la 38ème session du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem.