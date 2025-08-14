Un conseil ministériel présidé par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, s’est tenu, mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, afin d’examiner les équilibres financiers du projet de loi de finances de l’année 2026.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, la cheffe du gouvernement a souligné que le projet de loi de finances de 2026 est un « instrument souverain » qui incarne la volonté populaire et constitue une concrétisation financière des priorités sociales et économiques de l’État ainsi que des objectifs du plan de développement pour la période 2026-2030.

Ce plan, a-t-elle expliqué, repose sur une approche ascendante qui part du niveau local puis régional avant de franchir le niveau national conformément à la vision du président de la République, Kais Saïed.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, indiqué que ce projet de loi constitue une concrétisation de la politique de l’État et de ses grands choix et orientations. Une politique qui s’articule essentiellement sur la conciliation entre la justice sociale et la croissance économique.

Toujours dans le cadre de cette réunion, le conseil ministériel a passé en revue les principaux axes des équilibres financiers du projet de loi de finances pour l’année 2026, dont au premier rang, figurent le renforcement des fondements de l’État social, notamment l’emploi et la réduction du chômage, grâce à la mise en place d’un programme de nouveaux recrutements dans la fonction publique au cours de l’année 2026, la poursuite de la mise en œuvre du programme de régularisation de la situation des ouvriers de chantiers, la lutte contre l’emploi précaire et l’interdiction de la sous-traitance.

Parmi ces axes prioritaires figurent également la mise en œuvre de réformes législatives permettant de favoriser le travail décent, de garantir la protection sociale et de soutenir les groupes vulnérables et les familles à faible revenu tout en veillant à leur intégration économique et à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Il s’agit également de promouvoir la qualité des services et de les rapprocher des citoyens, notamment, en matière de santé, d’éducation et de transport.

Aussi, parmi ces axes, figurent la promotion de l’investissement public, la garantie d’un développement équitable en harmonie avec le plan de développement pour la période 2026 – 2030, la diversification des sources de financement des investissements ainsi que l’incitation aux investissements dans le domaine des énergies renouvelables en plus de l’intégration de l’économie parallèle.

Il est également question de l’investissement dans le développement équitable en s’appuyant sur les résultats des travaux des conseils locaux, régionaux et des districts dans l’élaboration du plan de développement 2026-2030.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer à garantir la durabilité des équilibres financiers dans la perspective de répondre au mieux aux attentes des différentes catégories sociales et de concilier entre le rôle social de l’État et le soutien à la croissance économique dans le cadre d’une vision globale permettant d’instaurer un développement équitable et de réaliser la justice sociale.