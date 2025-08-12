La sÃ©lection tunisienne de handball de plage a terminÃ© 7e des jeux mondiaux de la discipline qui se dÃ©roulent Ã Chengdu, en Chine, en s’imposant en match de classement devant la sÃ©lection du pays hÃ´te 2-1 (18-8, 20-21, 8-6), ce mardi.

La participation tunisienne aux Jeux mondiaux se poursuit Ã©galement Ã la compÃ©tition de pÃ©tanque, avec Mouna BÃ©ji et Mohamed Khaled Bougriba, ainsi quâ€™en powerlifting avec Fares Seboui.

Wafa Mahjoub avait, rappelle-t-on, quittÃ© la compÃ©tition de karatÃ© dÃ¨s le premier tour.