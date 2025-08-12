La culture tunisienne sera à l’honneur dans le cadre de l’exposition universelle Expo Osaka 2025 (à Osaka, dans la région du Kansai au Japon) à travers un voyage immersif au cœur de son patrimoine et de ses traditions.

Le 13 août 2025 sera présenté “Asayel”, un spectacle produit par le Théâtre de l’Opéra de Tunis et interprété par la Troupe nationale tunisienne des arts populaires.

Cette fresque scénique, conçue comme une narration visuelle et musicale, évoque les légendes des cavaliers et des guerriers d’antan, les chants du désert, la poésie des tribus,… avec des tableaux de chants et de danses qui rendent hommage à la femme tunisienne, en ce jour qui lui est consacré, la Journée nationale de la femme (13 août), mettant en lumière son rôle dans tous les domaines et son rayonnement artistique, à travers un répertoire spécialement choisi pour l’occasion.

Après avoir inauguré la première édition du Festival international des arts populaires, organisé pour la première fois en Tunisie (26 juillet-5 août 2025) à l’initiative du ministère des affaires culturelles, sur le site archéologique d’Oudhna (gouvernorat de Ben Arous), “Asayel” franchit les frontières pour offrir au public japonais l’occasion de découvrir un univers où se mêlent costumes traditionnels authentiques, chorégraphies populaires harmonieuses et tableaux inspirés du répertoire musical des médinas reflétant toute la diversité et la profondeur du patrimoine artistique tunisien.