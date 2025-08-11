Le marché boursier a terminé la séance du lundi sur une note baissière. L’indice de référence s’est effrité de –0,01 % à 11 863,37 points dans un volume réduit de 2,4 MDt.

Le titre SOTUMAG s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 24 mille dinars, l’action a signé une avancée de 5,7 % à 8,030 Dt.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre MAGASIN GENERAL a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a inscrit une hausse de 4,4 % à 7,660 Dt.

Le titre SOTETEL s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a reculé de –6 % à 5,800 Dt. La valeur a drainé un volume global de 192 mille dinars sur la séance.

Dans le registre des baisses, le titre MPBS a régressé de –2,3 % à 8,200 Dt. L’action du spécialiste des panneaux de bois a amassé un flux limité de 12 mille dinars sur la séance.

Le titre UNIMED a chapeauté le palmarès des échanges. L’action du fleuron national des produits stériles a progressé de 1,6 % à 9,530 Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 542 mille dinars.