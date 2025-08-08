L’inscription et la rÃ©inscription Ã distance au titre de l’annÃ©e scolaire 2025-2026 commencera demain vendredi Ã midi pour tous les Ã©lÃ¨ves des Ã©coles, collÃ¨ges et lycÃ©es publics et privÃ©s, Ã l’exception des nouveaux Ã©lÃ¨ves de la premiÃ¨re annÃ©e primaire.

Selon un communiquÃ© du ministÃ¨re de l’Ã‰ducation, les inscriptions pour les nouveaux Ã©lÃ¨ves de la premiÃ¨re annÃ©e primaire dans les Ã©coles primaires publiques et privÃ©es seront rouvertes Ã partir du jeudi 14 aoÃ»t courant Ã midi.

L’inscription se fait via le site : https://inscription.education.tn

Le paiement des frais d’inscription peut Ãªtre effectuÃ© Ã travers les portefeuilles Ã©lectroniques (Wallets), les cartes de paiement bancaires ou postales, l’application mobile de paiement postal D17, le systÃ¨me Paysmart, ou encore via le crÃ©dit tÃ©lÃ©phonique en composant le code #181*.