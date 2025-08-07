La 10ème édition du festival d’art dans la cité “Dream City”, prévue du 3 au 19 octobre 2025, déploiera cette année une programmation articulée autour de neuf sections complémentaires : “Dream Creations”, “Dream Guests”, “Dream Collaborations”, “Dream Exhibition”, “Dream Talks & Ideas”, “Dream Concerts”, “Dream Videos & Films”, “Shift Leyli” et “Kharbga City”.

Avec des oeuvres conçues et développées au cœur de la médina de Tunis, les “Dream Creations” et la “Dream Exhibition” constituent la véritable colonne vertébrale du festival. Dans cet espace, les créations qui seront dévoilées au public prennent forme en résonance avec la ville, ses lieux, ses habitants, ses récits etc.

Des invités venus des quatre coins du monde prendront part à cette édition, enrichissant la dynamique du festival d’échanges artistiques inédits. Les concerts, projections de films et vidéos prolongeront les expériences sensibles proposées au fil des jours, tandis que les “Dream Talks & Ideas” offriront des espaces ouverts à la réflexion et au débat. Dans une ambiance plus festive, “Shift Leyli” animera les soirées du festival, et “Kharbga City” fera la part belle à la jeunesse et à ses univers créatifs.

Cette édition mettra en lumière le travail de nombreux artistes de Tunisie et d’ailleurs pour ne citer que Chokri Ben Chikha, acteur, metteur en scène, chorégraphe, interprète et auteur, Cyrinne Douss, danseuse et chorégraphe franco-tunisienne, Eric Minh Cuong Castaing, chorégraphe et artiste visuel français, le collectif égyptien de danse “Nasa4nasa” ou encore Radouan Mriziga, danseur et chorégraphe bruxellois originaire de Marrakech, le danseur et chorégraphe palestinien Amir Sabra ainsi que le danseur, formateur et chorégraphe palestinien Ata Khatab.

Pendant dix sept jours, la médina et le centre-ville de Tunis deviendront le théâtre d’un parcours artistique immersif, offrant aux visiteurs la possibilité d’habiter la ville autrement, en réinventant le regard porté sur ses murs, ses ruelles et ses espaces cachés, transformés en lieux d’écoute, de réflexion et de création.

Lancé en 2017 par l’Art Rue (espace de création, d’expérimentation et de recherche entre les pratiques et les cultures), Dream City, investit les espaces informels de la médina de Tunis (cafés, rues, maisons abandonnées…) pour ensemencer tous les deux ans la médina de Tunis d’œuvres qui se nourrissent du monde actuel, de ses enjeux et défis en dialogue avec des œuvres invitées.