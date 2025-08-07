La situation technique et financière de la Société tuniso-indienne des engrais (Tunisian Indian Fertilizers -TIFERT) a été au centre d’une réunion, tenue, mercredi, à Tunis, sous la présidence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Selon un communiqué, publié par le département de l’Industrie, les participants à cette réunion ont passé en revue les perspectives de la restructuration de TIFERT, recommandant, entre autres, la mobilisation d’investissements supplémentaires, destinés à la modernisation des équipements, en vue d’impulser sa production, d’améliorer ses performances financières et techniques et d’assurer sa pérennité sur le moyen et le long terme.

Par ailleurs, ils ont examiné l’avancement des travaux de maintenance des unités industrielles exploitées par la société, afin d’assurer la reprise de ses activités dans les plus brefs délais, après l’incendie survenu le 28 mai dernier.

Dans ce contexte, la ministre de l’Industrie a souligné l’impératif de renforcer la sécurité et de protéger tous les travailleurs dans les différentes unités de production et même aux environs de la société.

Elle a appelé, également, à prendre les mesures nécessaires et à coordonner avec toutes les parties concernées, y compris le partenaire indien, afin de garantir la réussite du plan de restructuration, lequel permettra d’améliorer la rentabilité de TIFERT et de développer ses ressources humaines.

TIFERT, dont la date d’entrée en production remonte à l’année 2013, se présente comme l’une des sociétés les plus importantes dans le secteur des engrais en Tunisie. Elle assure environ 630 emplois.