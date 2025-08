Huit ans après son dernier passage au Festival international de Carthage, lors de la 53ème édition en 2017, la star libanaise Nancy Ajram a signé dans la soirée du 2 août 2025, un retour triomphal dans le cadre de la 59ème édition du festival.

Devant un amphithéâtre archicomble et face à un public qui a débarqué près de cinq heures avant le début du spectacle, patientant avec ferveur pour assister à la soirée, elle a offert deux heures de prestation vibrante et de musique envoutante lors d’un concert à guichets fermés.

Depuis la sortie de son album “Ya Salam” en 2003, Nancy Ajram s’est imposée comme une figure incontournable de la scène musicale arabe, séduisant des générations différentes par un style mêlant fraîcheur, spontanéité et charisme. Deux décennies plus tard, elle continue de captiver les fans grâce à une présence scénique affirmée et un répertoire aussi vaste que varié.

Accueillie par un torrent d’applaudissements, elle a commencé le spectacle avec son tube “badna nwallee el jaw”, donnant d’emblée le ton d’une soirée rythmée et festive. Dans une ambiance de parfaite complicité entre l’artiste et ses fans, le concert a alterné entre titres anciens et morceaux plus récents, offrant un véritable voyage musical à travers ses plus grands succès. Des tubes énergiques comme “ye tabtab”, “hobbak saffah”, “eddonia helwa”, “tigui nenbesset” ou “ah w noss” ont fait danser un public euphorique, debout dès les premières notes.

Les ballades romantiques, parmi lesquelles “fi hagat”, “albi ya albi” ou encore “enta eeh”, ont enveloppé l’amphithéâtre romain de Carthage d’une émotion palpable. A la demande du public, elle a également interprété “ommi”, un moment fort qui a renforcé le lien authentique et profond entre l’artiste et ses fans.

Derrière la simplicité apparente de son style, les chansons de Nancy Ajram touchent par leur sincérité, oscillant entre légèreté et profondeur. Sa manière spontanée de parler à son public, son sourire naturel et sa présence scénique ont largement contribué à créer une ambiance chaleureuse et inoubliable.

En marge du concert, et lors d’une conférence de presse, l’artiste n’a pas caché son émotion de retrouver le public tunisien, qu’elle a qualifié de “fidèle et chaleureux”. Elle a affirmé avoir donné le meilleur d’elle-même pour répondre aux attentes de cette soirée tant attendue. Interrogée sur d’éventuelles collaborations, elle s’est dite enthousiaste à l’idée de travailler avec des artistes tunisiens, notamment des paroliers, espérant nourrir son univers musical de nouvelles couleurs créatives.

Dans un paysage musical souvent dominé par les tendances électroniques, Nancy Ajram qui a offert une parenthèse délicate, rappelant que certaines mélodies traversent le temps sans jamais perdre leur éclat, vient de signer ainsi un retour qui résonne comme une célébration du talent et d’un succès incontesté.