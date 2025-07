Une convention de coopération visant à contribuer au renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes, a été signée par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et le Comité Général des Assurances (CGA), a indiqué, jeudi, l’institut d’émission.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et de la coordination bilatérales entre les autorités de régulation du secteur financier. Elle contribuera à la préservation de la stabilité financière et à la promotion de la solidité des secteurs bancaire et des assurances et à la mise en place d’un cadre d’échange d’informations, de manière systématique ou sur demande, à des fins statistiques ou pour l’exercice des missions de supervision.

L’accord permettra de structurer la coopération dans les domaines d’intervention communs, notamment en matière de missions d’inspection, d’échange d’expertises et d’assistance technique et favorisera la concertation autour des projets de textes réglementaires relatifs à la supervision conjointe et à la protection des usagers des services financiers.