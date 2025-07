Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine ont atteint environ 9,2 milliards de dinars en 2024, soit une hausse de 8 % par rapport à 2023, selon le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Toutefois, le potentiel d’exportation inexploité vers la Chine est estimé à 214 millions de dollars (environ 613,5 millions de dinars), dont 20 millions de dollars (environ 57,3 millions de dinars) pour l’huile d’olive, 15 millions de dollars (environ 43 millions de dinars) pour les produits de la mer et 2,5 millions de dollars (environ 7 millions de dinars) pour les dattes.

Ceci montre les opportunités à saisir sur ce marché pour réduire le déficit commercial et promouvoir un commerce équilibré entre les deux pays, a indiqué la même source.

Une délégation de haut niveau du « Wuhan Yangluo Port Services Group », un groupe chinois spécialisé dans les domaines du commerce international, de la logistique, de la finance et de l’investissement est actuellement en visite en Tunisie, jusqu’au 29 juillet.

Cette visite vise à explorer les opportunités de partenariat et d’investissement sur le marché tunisien, tant en termes d’importation de produits tunisiens que de développement de projets d’investissement dans des secteurs prometteurs, a indiqué le directeur exécutif du groupe chinois, Xu Baowei.

Des rencontres Business to Business (B to B) ont été organisées, mercredi, par le CEPEX, entre les membres de la délégation et 25 entreprises tunisiennes à fort potentiel d’exportation vers la Chine.