Tunis, le 23 juillet 2025 – La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) pourrait bien étendre ses activités au-delà du secteur des boissons. Réuni ce mercredi 23 juillet 2025, le Conseil d’Administration de la SFBT a donné mandat à sa Direction Générale pour entamer des négociations en vue d’une acquisition potentielle. L’objectif : prendre jusqu’à 100% du capital de la Société Carthage Grains.

Cette démarche s’inscrit clairement dans la stratégie de diversification et de développement de la SFBT au sein du secteur agroalimentaire. Carthage Grains est une entreprise spécialisée dans des domaines complémentaires aux activités actuelles de la SFBT, notamment la trituration des graines oléagineuses, la production de tourteaux pour l’alimentation animale, ainsi que l’extraction et la commercialisation d’huiles végétales.

Si cette acquisition se concrétise, elle marquerait un tournant stratégique majeur pour la SFBT, lui permettant de consolider sa position sur le marché agroalimentaire tunisien en y ajoutant de nouvelles filières de production et de distribution. Cela ouvrirait également de nouvelles perspectives en termes de synergies et de chaînes de valeur intégrées.

Il est important de noter que, comme précisé par le CMF (Conseil du Marché Financier), ces informations sont diffusées sous l’entière responsabilité de la SFBT. Ces négociations ne garantissent pas encore la finalisation de l’acquisition, mais elles en posent la première pierre.

A propos de Carthage Grains

Carthage Grains est une filiale du Groupe Mokhtar, acteur majeur au Maghreb dans les secteurs de l’industrie, du textile, de l’immobilier et de l’agro-alimentaire, qui ne cesse de se développer depuis près de 30 ans.

Dès 2008, à Jebel Oust Zaghouan, Carthage Grains s’est spécialisée dans la transformation locale des graines oléagineuses en huiles et protéines végétales, afin de répondre aux besoins alimentaires de la Tunisie et bâtir une alternative aux importations de plus en plus insoutenables.