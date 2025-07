Le déficit commercial avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a régressé de 35,2%, au cours du premier semestre de 2025, pour s’établir à 599,1 millions, contre 925 millions de dinars, durant la même période en 2024, selon les données publiées, mercredi, par le ministère du Commerce et du développement des exportations..

En effet, les exportations tunisiennes vers les pays de la ZLECAf ont augmenté de 20,5 %, au cours des six premiers mois de 2025, alors que les importations ont diminué de 6,9 % durant la même période.

Par pays, l’excédent commercial a augmenté de 481,4%, à 83,5 millions de dinars avec le Nigéria, de 148,9% à 13,2 MD avec l’Angola et de 86,4% à 2593 MD avec le Maroc. Le déficit commercial avec l’Égypte et l’Algérie a diminué respectivement de 8% et 3,5%.

S’agissant des échanges avec le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), l’excédent de la balance commerciale a enregistré une hausse de 16,5%, pour se situer à 556,4 MD. Les exportations ont augmenté de 13,7 %, au cours du premier semestre de 2025, pour atteindre 1 370 millions de dinars. Pour ce qui est des importations, elles ont progressé de 11,9 %, pour atteindre 813,7 millions de dinars, à fin juin 2025.