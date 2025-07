Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mardi, le conseiller principal du président américain Donald Trump chargé des affaires arabes, du Moyen-Orient et de l’Afrique, Massad Boulos, qui effectue une visite officielle en Tunisie les 22 et 23 juillet courant, accompagné du sous-secrétaire d’État américain chargé de l’Afrique du Nord, Joshua Harris.

Selon un communiqué du département, les deux parties ont fait part de leur engagement commun à aller de l’avant sur la voie de la promotion des relations entre les deux pays au service des intérêts des deux pays amis et du développement et de la stabilité à l’échelle régionale et internationale.

Lors de cet entretien, cite encore la même source, l’accent a été mis sur la profondeur et la solidité des relations historiques liant la Tunisie et les États-Unis qui datent de plus de 228 ans et qui se sont poursuivies au lendemain de l’indépendance jusqu’à aujourd’hui sur la base du “respect mutuel et des intérêts communs des deux peuples amis.”