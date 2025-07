Une convention de transfert de la gestion du complexe des viandes rouges de Ben Guerdane à la Société Ellouhoum a été signée, lundi, entre cette dernière et la municipalité de Ben Guerdane, en présence du ministre du Commerce et du développement des exportations Samir Abid, en visite de deux jours au gouvernorat de Médenine.

Par la même occasion, un deuxième accord-cadre de partenariat et de coopération a été signé entre la Société Ellouhoum et la Société d’élevage camelin du sud, pour une expérience pilote de commercialisation de la viande cameline à l’échelle nationale.

En vertu du premier accord, la Société Ellouhoum prendra en charge l’exploitation et la gestion du complexe des viandes de Ben Guerdane dans une phase transitoire jusqu’à la mise en place d’une société dédiée. Ce complexe équipé conformément aux normes européennes et aux normes sanitaires internationales est le premier du genre en Tunisie avec une capacité annuelle dépassant 3 mille têtes, selon Mohamed Bahri Gabsi, gestionnaire délégué de la Société Ellouhoum.

Gabsi a souligné que l’exploitation de ce complexe par la Société Ellouhoum démarrera officiellement dans deux semaines, après l’achèvement des préparatifs techniques, notant que le transfert de l’exploitation de ce complexe de la société intervient sur décision de la commission des grands projets, datée de janvier 2025.

Il a précisé que la Société Ellouhoum va, dans le cadre d’une expérience pilote, approvisionner ses points de vente, les grandes surfaces et les principales zones de consommation en viande cameline, dans l’objectif de l’introduire dans les traditions de consommation des tunisiens.

La municipalité de Ben Guerdane, s’engage à mobiliser un vétérinaire et à procéder à l’enlèvement des déchets, en attendant la conclusion d’une annexe relative à l’exploitation du marché de bétail de Ben Guerdane, dont l’entrée en exploitation est prévue pour le début de l’année prochaine.

En vertu du deuxième accord, la Société d’élevage camelin du Sud s’engage à fournir à la Société Ellouhoum entre 5 à 10 têtes de camelins par jour et à augmenter le nombre selon la demande, selon Saleh Rebii, représentant de la société.

Le commissaire régional au développement agricole à Médenine, Ammar Jamei, a de son côté, fait savoir que le sud-est compte plus de 25 000 têtes de camelins, dont plus de 13 000 dans le gouvernorat de Médenine, qui compte également plus de 500 000 têtes d’ovins.

Le complexe des viandes rouges de Ben Guerdane, dont l’entrée en exploitation a été annoncée ce lundi, a été construit dans le cadre du projet de développement agricole et pastoral visant à promouvoir la filière des viandes rouges à Médenine et dans le sud-est en valorisant tous ses produits, en fournissant des viandes de qualité pour le marché national et en exportant vers les pays voisins. Ce complexe a été réalisé moyennant un coût d’environ 10 millions de dinars.