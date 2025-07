Un mémorandum d’entente visant à renforcer l’environnement économique en Tunisie vient d’être signé par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) et la fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Ce partenariat vise à soutenir la transformation du tissu entrepreneurial tunisien par des initiatives à fort impact et à mettre en œuvre des activités ciblées pour améliorer l’environnement des affaires et encourager des approches innovantes en matière de développement économique, indique la CONECT dans un communiqué publié jeudi.

Il s’agit aussi de contribuer au développement d’un écosystème économique plus résilient, compétitif et durable, capable de répondre aux défis actuels et futurs, selon la même source.