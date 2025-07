À l’occasion de la cérémonie internationale de remise officielle de certification d’entreprise, organisée par COFICERT et l’IGSF, en collaboration avec EURONEXT – La Bourse européenne, en son siège à la Bourse de Paris, BSB Group s’est vu délivrer pour la seconde fois consécutive, la certification MSI 20000® – Norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière.

Représentée par M. Bacha Abdelhedi, la délégation de BSB Group a reçu le certificat de conformité des mains de Mme Solène Kennis, représentante de COFICERT, au côté du Directoire et membres dirigeants de COFICERT, M. Souheil Skander et M. Jérôme Gacoin.

Cette manifestation d’envergure, au sein de la principale place financière européenne et une des principales place mondiale, a rayonné à l’international en réunissant plusieurs délégations officielles et organisations de premier plan, dont l’OCDE, la Commission Européenne, la Banque Mondiale ou UE Global Facility on AML/CFT. La Bourse européenne a également accueilli des représentants venus d’une vingtaine de pays d’Afrique et du Moyen-Orient, dans un moment fort de convergence entre les 3 continents, autour des standards internationaux les plus stricts et exigeants en matière de conformité financière et extra-financière. Des considérations aujourd’hui centrales et incontournables, pour une meilleure valorisation et plus d’attractivité, en faveur du développement d’affaires.

Cet événement exceptionnel a mobilisé des acteurs mondiaux de référence autour des grands enjeux de gouvernance moderne, positionnant les référentiels stratégiques au cœur du développement des activités, avec la norme MSI 20000 dédiée à la qualité financière, la norme ESG 1000 axée sur la performance extra-financière, la norme AML 30001 consacrée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la norme ISO 37001 consacrée à la lutte contre la corruption. Un évènement qui fut l’occasion pour les acteurs internationaux de la normalisation, représentés par Véronique De La Bachelerie, Présidente de l’IGSF et Christian Levesque, ancien Président de délégation ISO, de rappeler l’importance de ces normes dans le paysage mondial des interactions économiques et financières.

La certification MSI 20000 vient confirmer l’engagement de BSB Group autour d’un modèle financier efficient et résilient, fondé sur une gestion rigoureuse et des fondamentaux financiers solides. Le dernier rapport d’évaluation a en effet mis en lumière une dynamique de consolidation sur le dernier exercice. La performance de l’entreprise s’est illustrée par une progression notable du chiffre d’affaires, portée par une stratégie commerciale axée sur les véhicules haut de gamme et l’optimisation des marges commerciales dans le sillage de celui de son constructeur (Toyota). La structure financière de BSB demeure particulièrement saine, grâce à la qualité de son portefeuille, ses réserves de trésorerie et ses fonds propres. La politique de gestion du risque commercial, fondée sur un suivi rigoureux des ventes et du recouvrement, permet à BSB de maintenir une exposition contenue, en dépit d’un environnement logistique complexe.

Concernant la gestion des liquidités, une part significative des actifs de la société est constituée d’actifs liquides à très faible risque. La structure est soutenue par un cycle d’exploitation court et une excellente maîtrise des charges financières. Pour ce qui est de la gestion des risques, grâce à des procédures et à un pilotage rigoureux des ventes et du recouvrement, BSB présente une exposition très maîtrisée du risque commercial, en comparaison avec les standards du secteur.

La certification MSI 20000 de BSB Group souligne ainsi la régularité de l’engagement de l’établissement en faveur d’une gouvernance financière saine, tout en confirmant son leadership et son positionnement en tant qu’acteur de référence, inscrit dans une logique de développement structuré et pérenne, faisant de la certification un avantage concurrentiel et de différenciation pour le groupe.

Pour M. Bacha Abdelhedi, représentant à Paris, de BSB Group, « l’accès à cette seconde certification MSI 20000 reflète notre volonté constante de renforcer les acquis et fondamentaux financiers de notre institution. Le maintien de cette certification exigeante, témoigne de l’amélioration continue du groupe BSB, sur le registre de la qualité de notre situation financière, pour plus de garantie et de confiance envers nos partenaires financiers et économiques. Je tiens à remercier chaleureusement EURONEXT pour cette vitrine et tribune qui nous est offerte, ainsi que l’ensemble des collaborateurs de BSB Group pour leur travail, sans oublier notre PDG pour son adhésion et pour avoir donné à BSB les moyens de son ambition, sans quoi tout cela n’aurait pas été possible ».

À propos de BSB Group

BSB Group, fondé en 1968, est un acteur économique majeur en Tunisie, actif dans des secteurs variés tels que l’électroménager, l’énergie renouvelable, l’immobilier, l’agroalimentaire et l’automobile. Il est notamment l’importateur exclusif et concessionnaire officiel de la marque Toyota.

À propos de COFICERT

COFICERT est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 50 pays sur 3 continents. L’organisme COFICERT est compétent en matière de gouvernance, de lutte contre la criminalité financière et de finance durable. COFICERT certifie sur les thématiques en lien avec La bonne gouvernance financière (MSI 20000), la gouvernance extra-financière (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML 30001) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).

À propos de la norme MSI 20000®

MSI 20000 est la norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises. Le processus de certification MSI 20000 analyse les données relatives à la situation financière d’une entreprise. Les cahiers des charges de la norme MSI 20000 s’articulent autour de deux axes d’évaluation : la solidité et la performance financière ; deux composantes au cœur de la rentabilité, la solvabilité et la pérennité des entreprises. La norme est régie à l’échelle internationale par l’IGSF (International Group for Sustainable Finance).