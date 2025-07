La première session de la formation du programme de coopération trilatérale sur la « Cardiologie pour l’Afrique » a pris fin à l’hôpital La Rabta, après quatre jours intensifs de formation médicale avancée. Cette session a été organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), selon un communiqué publié ce mardi par la JICA.

Treize cardiologues venus de sept pays africains francophones ont participé à cette session. Ils ont reçu une formation spécialisée encadrée par des cardiologues tunisiens et japonais, sous la direction du Dr Mohamed Sami El Mourali, chef du service de cardiologie à l’hôpital La Rabta, et du Dr Shigeru Saito, directeur des laboratoires de cardiologie et de cathétérisme à l’hôpital général Shonan Kamakura au Japon.

Les participants ont découvert la technique japonaise avancée de « valvuloplastie mitrale par ballonnet à travers la peau » et ont pu suivre des interventions chirurgicales en direct, ce qui leur a offert une opportunité pratique unique de renforcer leurs compétences cliniques dans le traitement des maladies cardiaques, selon le communiqué.

Deux autres sessions de formation sont prévues en 2026 et 2027, afin de renforcer les compétences des cardiologues africains et de tirer parti de l’expertise tuniso-japonaise dans ce domaine vital, dans le but d’améliorer la prise en charge des patients cardiaques sur le continent africain.